Berat Kandili - Son Dakika

Berat Kandili

27.03.2021 12:49
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili mesajı yayınladı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili mesajı yayınladı.

Fendoğlu, mesajında, 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat Kandili'ni hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Berat Gecesi'nin affı, mağfiretin çeşmesi ve Allah'ın kullarının istifadesine sunduğu ihsan ve aynı zamanda mükafat hazinesi olduğunu anlatan Fendoğlu, "Berat Kandili kurtuluşumuzun, manevi arınışımızın ve kalp dünyamızın temizlenişinin yegane anahtarıdır. Bu mübarek gecede yapılan dualarımızın kabul ve makbul olması dileğiyle, sizlere, ailenize ve Yüce Türk Milletine hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Berat Kandilini en güzel şekilde idrak edilmesi gerektiğini aktardı.

Af ve şükür vesilesi olan kandillerin müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan geceler olduğuna değinen Gürkan, şöyle devam etti:

"Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. İlmi kaynaklarda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat Kandili, af, arınma ve kurtuluş gecesidir. Bu gece, birey olarak her türlü olumsuzluklardan arınmak için yüce Mevlamızdan beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte karşılayalım."

Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Gürkan, Berat Kandili, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berat Kandili - Son Dakika


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