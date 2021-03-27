Berat Kandili - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi Berat Kandili'ni idrak etmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çağatay, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Bu gecede dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hataları telafi yoluna gitmeliyiz."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kandillerde kulluk bilinciyle Rabbin sonsuz af ve mağfiretine sığındıklarını ve insanlığın huzuru için ellerini semaya kaldırdıklarını belirten Taşar, şu ifadeleri kullandı:

"Kandiller, rahmet ve merhamet sahibi Yüce Mevlamıza içtenlikle yöneldiğimiz özel günlerdir. Bizleri böylesine mübarek bir geceye bir kez daha eriştiren, önümüzü aydınlatan kandilin nimetleriyle buluşturan Cenabı hakka ne kadar şükretsek azdır. İlahi rahmetin yeryüzüne indiği, on bir ayın sultanı ramazanın müjdecisi Berat Gecesi, manevi duygularımızın doruğa ulaştığı, her birimiz için tefekkür ve bir yenilenme gecesidir. Af ve mağfiretimizin vesilesi Berat Kandili, insanlık için tertemiz ve yeni bir sayfadır."