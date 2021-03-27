Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Gaziantep'te Berat Kandili dolayısıyla halk akşam namazından sonra camilere gelerek namaz kıldı, dua etti. Ulu Cami'de düzenlenen etkinlikte Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, bu gecesinin af ve mağfiret gecesi olduğunu hatırlatarak Allah'ın rızasını kazanıp, cennetine kavuşmak için dünyadayken ahiret için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Cemaat, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şanlıurfa

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden olan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri, tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti. Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla halk, yerleşkedeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayanlar, yatsı namazına kadar zamanlarını Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. Abdulhamithan Camisi ile tarihi Ulu Cami'yi dolduranlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip dua etti. Bazı kişiler de cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı. Programının ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Malatya

Berat Kandili dolayısıyla kent sakinleri camilerde düzenlenen programlara katıldı. Turgut Özal Camisi'nde düzenlenen programa katılanlar, vaazı dinlemelerinin ardından namaz kıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen cemaat dua etti.

Kilis

Kilis Müftülüğünce kentteki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'nde İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Öte yandan bir otelde kentteki Filistinliler için kandil dolayısıyla program düzenlenerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.