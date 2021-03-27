Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Erzurum'da vatandaşların çocuklarıyla Tarihi Ulu Camisi'ne gelişleri
Yakutiye Müftüsü Selim Şahin'in vaazı
Vatandaşların dua ve ibadet etmeleri
Görevlilerin maske ve mesafe uyarısı Erzurum'da Berat Kandili idrak edildi.
Erzurum'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklarıyla camilere gidip ibadet etti.
Tarihi Ulu Camide okunan Kur'an-ı Kerimi ve Yakutiye müftüsü Selim Şahin'in vaazını dinleyen vatandaşlar, vaaz sonrası Şahin'in yaptığı duaya "amin" dedi.
Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak yatsı namazını eda etti.
Namaz öncesi ve sonrasın görevliler sık sık vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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