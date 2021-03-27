Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi. Caminin dolması nedeniyle bazı kişiler avluya serilen halılar veya yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Programda İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili vaaz verdi. Gecede Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit okunup dualar edildi.

Cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.