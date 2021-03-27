Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Kilis Müftülüğünce kentteki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'nde İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı. Öte yandan bir otelde kentteki Filistinliler için kandil dolayısıyla program düzenlenerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.