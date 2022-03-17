Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, Berat Kandili'nin önemini anlatarak, gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi istedi.

Camiye gelen cemaate, bazı vatandaşlar tarafından tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.

Öte yandan, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından tarihi Kayseri Kalesi içinde Berat Kandili'ne özel sema programı düzenlendi.