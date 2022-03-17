Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Berat Kandili dualarla idrak edildi

17.03.2022 22:32

Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen programda dua edildi.

Namaz sonrası ise Yozgat Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti ile bazı vakıflar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlardan Oğuz Bahçeli, Berat Kandili'ni idrak ettiklerini belirterek, bu gecenin hürmetine, dünyayı saran Kovid-19 salgının bitmesi ve savaşların durması için dua ettiklerini söyledi.

Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi

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Berat Kandili, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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