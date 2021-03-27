Berat Kandili düzenlenen programlarla idrak edildi - Son Dakika

Berat Kandili dolayısıyla Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'daki camilerde programlar düzenlendi.
Antalya'da, kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, cemaat yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti. Camiye giren vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.
Muğla
Muğla ve ilçelerinde de Berat Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Bodrum'daki tarihi camilere gelenler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.
Isparta
Isparta'da da Berat Gecesi dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara katılanlar, salgın tedbirlerine uyarak ibadet etti, Ulu Cami'ye gelenler Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.
Burdur
Burdur'da tarihi Ulu Cami'ye Berat Gecesi için gelenler, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yanlarında getirdikleri seccadelerde saf tuttu. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyenler, dua etti ve affedilmeyi diledi. Program çıkışı cemaate, çeşitli ikramlar sunuldu.
Kaynak: AA
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