Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika

Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.

Siirt Müftülüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak merkez Ulu Cami'nin yanı sıra Sancaklar Çarşı, Şeyh Ebul Vefa, Abdulkerim Kuzu Kadir, Ensar, Yeni Mahalle ve Halid Bin Velid camilerinde program düzenlendi.

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili , Siirt 'te Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.

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