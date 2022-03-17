Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa halk yoğun ilgi gösterdi.? Programın sonunda cemaat dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de de Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kandille ilgili vaaz verildi. Vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.

Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay vaaz verdi.

Cemaat yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde Berat Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu'nun vaazının ardından namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.