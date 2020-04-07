Berat Kandili'nde camiler korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Son Dakika

Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Berat Kandili'nde camiler boş kaldı. Yatsı ezanın ardından korona virüsün son bulması için camilerden dua okunmaya devam edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Berat Kandili'nde camiler boş kaldı. Önceki yıllarda mübarek Berat Kandili'nde vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi'ne akın ederken, bu sene ise tedbirler nedeniyle insanların hınca hınç oldurduğu Eyüp Sultan Cami meydanı boş kaldı.

Öte yandan korona virüsün son bulması için her akşam yatsı ezanı sonrasında camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor. Cami önüne gelen birkaç kişi ise el açarak okunan dualara eşlik etti.

(İHA)