Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Ebeveynleriyle camiye gidemeyen çocuklar da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak minik ellerini semaya açtı.

Tekirdağ'da yaşayan Neriman Gönül, AA muhabirine, kandil gecesinde camide toplu ibadet yapamamanın İslam alemi açısından üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kandil gecesini evlerinde Kur'an ve dua okuyarak geçirdiklerini anlatan Gönül, "Bu hastalıktan ülkemizin ve dünyanın kurtulması için dua ettik. İnşallah hastalar çabuk iyileşir ve hayat kısa zamanda normale döner." dedi.

Yurdanur Yastın da tüm vatandaşların kandilini kutladı.

Koronavirüsün özellikle yaşlılar için çok riskli olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ve toplu alanlarda bulunmadıklarını dile getiren Yastın, kandil gecesi hastaların sağlığına kavuşması, hastalığın bir an önce sona ermesi, dünyanın içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtulması için dua ettiğini söyledi.