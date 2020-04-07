Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Kocaeli'deki taksiciler, Berat Kandili'nde ellerini semaya sağlıklı bir hayat dileğiyle açtı.

İzmit ilçesindeki taksiciler, iş yerlerinde televizyonlardaki kandil programını izledi, yatsı ezanının ardından edilen duaya eşlik etti.

Berat Kandili'ni iş yerinde taksisinin başında dua ederek geçiren Resul Sancaktutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin kandilini kutladığını belirterek, bu mübarek gecede işinin başında olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerinin olmadığını ancak vatandaşa hizmet için duraklarında beklediklerini ifade eden Sancaktutan, "Bir an önce bu salgından kurtulmak için, tüm dünyadaki insanlar ve hastalar için dua ettik. Mevlam bu gecenin yüzü suyu hürmetine salgın nedeniyle hastalananlara şifa verir." dedi.