Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Nevşehir'de evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti.



Vatandaşlar, TRT1 ve Diyanet TV'den yayınlanan "Berat Kandili Özel" programını izleyerek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasına ekran başında eşlik etti.



Sivas

Sivas'ta da vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde dualar ederek geçirdi.

Bu arada Sivas Valiliği Beraat Kandiline özel klip hazırladı. Valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kentteki camilerin görüntüleri ile duaların yer aldığı klip kısa sürede büyük beğeni topladı.

Yozgat

Yozgat'ta da vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde dua ederek geçirdi.

Vatandaşlar, TRT1 de yayınlanan "Berat Kandili Özel" programını izleyerek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dualarına eşlik etti.

Berat Gecesi'ni evinde dua ederek geçiren Fevzi Taşarslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin ibadete geçici kapalı olmasından dolayı camiye gidemediklerini söyledi.

Taşarslan, "Evimizde ülkemiz için milletimiz için dua ettik. Ülkemizin koronavirüsten bir an önce kurtulması için Allah'a yalvardık." diye konuştu.