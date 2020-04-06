Berat Kandili'ne doğru - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'ne kavuşmanın mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin bol bol ihsan edildiği bu gecede mağfiret dilenilmesini isteyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Berat Gecesi'ni fırsat bilerek bizleri bu gecenin fazilet ve bereketinden uzaklaştıran, kin, düşmanlık, dargınlık ve küskünlük gibi davranışları terk ederek daima sevgi, muhabbet ve kardeşlik duyguları içinde dostluğun ve kardeşliğimizin kıymetini bilmeliyiz. Ayrıca bu mübarek gecemizin, içinde bulunduğumuz salgın hastalıktan kurtuluşumuza da vesile olmasını diliyorum.



Bu duygu ve düşüncelerle Sivaslı hemşerilerimiz başta olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm insanlık için yüce Allah'tan, sağlık, barış ve huzur diliyorum."