Berat Kandili'ne doğru - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eken, mesajında, müminlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup affedileceklerini belirterek, "Bu geceyi ibadetle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır." ifadelerini kullandı.

Berat Kandili'nin önemine dikkati çeken Eken, şunları kaydetti.

"Bu gecede Yüce Yaradan, mağfiret dileyenin mağfiret edileceğini, rızık isteyenin rızıklanacağını, başında bela olanın kurtuluşa ereceğini müjdelemiştir. Bizler de yaşanan salgın sürecinden bir an evvel kurtulmayı Cenabı Allah'tan diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı Berat Kandilini kutluyor, tüm İslam alemi ile birlikte dünyamıza sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."