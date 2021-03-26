Berat Kandili'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, bir kez daha Berat Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Berat gecesinin hayat yolculuğunun en bereketli duraklarından biri olduğunu ifade eden Dülger, şunları kaydetti:

"Berat Kandili'ni fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapalım. Yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. Bu konuda kendimizi yenilemeli, kendimize, eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, bütün insanlığa ve bütün mahlukata karşı hoşgörülü olmalıyız. Yüce Mevlamız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak ramazana ulaşmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum."