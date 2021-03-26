Berat Kandiline doğru - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu mesajında, Berat gecesinin manevi feyzi ile yaşanılan sıkıntılı günlerin atlatılması için fırsat olacağını aktardı.

Çopuroğlu, gecenin önemine değinerek, "Bu gece hepimizin kalplerimizi sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah'a açarak yanlışların farkına varıp doğruya yönelmek için güç, sabır ve irade dilememiz gereken müstesna bir gecedir. Yaşadığımız hayatın yükünü hafifletmek ve daha yaşanabilir kılmak adına tüm ilişkilerimizde sevgi, merhamet ve hoşgörünün öne çıkması için böyle mübarek geceler bizlere ışık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise Berat Kandiline ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bütün İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Büyükkılıç, birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Millet olarak en önemli değerlerin birinin birlik, beraber ve dayanışma olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Rahmete, huzura ve sağlığa büyük ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Cenab-ı Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirirken dua ve temennide de bulunmalıyız. Bu mübarek günler ve geceler yüce Allah'ın rahmetinden istifade edebilmek için birer fırsattır. Allah, bu mübarek gün ve gecelerde kendisine açılan elleri boş çevirmez. O sebeple hepimiz bu günün ve gecenin kıymetini bilelim."

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da kandil nedeniyle mesaj yayımladı.