Trabzonspor'da Berat Özdemir, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da Berat Özdemir, maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, kulübün internet sitesine Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır." ifadelerini kullandı.