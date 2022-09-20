Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika
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Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı

20.09.2022 10:31

Adana'da bir süre önce tıraş olurken tartıştığı berber Atakan Denizli'yi sokakta takip ederek tabancayla öldüren Özgür Tekin, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Katil Özgür Tekin ifadesinde, "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" sözlerine yer verdi.

Adana'da park motosikletine binen Atakan Denizli, yanına yaklaşan Özgür Tekin'in silahlı saldırısına uğradı. Tekin'in tabancasından çıkan mermi, Denizli'nin göğsüne isabet etti. Denizli, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, giysilerini çıkarıp, Denizli'nin yarasına tampon yaptı. Denizli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Atakan Denizli'nin vurulma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin'in ise tabancayla ateş açtığı anlar yer aldı. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin, ayakkabısını fırlattığı ancak merminin hedefi olmaktan kaçamadığı görüldü.

TIRAŞ SIRASINDA TARTIŞMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada, eşkalini belirlediği Özgür Tekin'i, arkadaşının Yenibey Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli ile Tekin'in tıraş sırasında tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tekin'in, ifadesinde "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özgür Tekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Denizli, Seyhan, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı - Son Dakika
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