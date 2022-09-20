BERBER ATAKAN'I, TIRAŞ OLURKEN ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika
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BERBER ATAKAN'I, TIRAŞ OLURKEN ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI ÖLDÜRMÜŞ

20.09.2022 10:39

ADANA'da berber Atakan Denizli'yi (19), sokakta takip edip tabancayla öldüren Özgür Tekin (21), arkadaşının evinde saklanırken yakalandı.

ADANA'da berber Atakan Denizli'yi (19), sokakta takip edip tabancayla öldüren Özgür Tekin (21), arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. İkilinin bir süre önce tıraş olurken tartıştığı iddia edildi. İfadesinde, Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum diyen Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki motosikletine bindiği sırada Atakan Denizli, yanına yaklaşan Özgür Tekin'in silahlı saldırısına uğradı. Tekin'in tabancasından çıkan mermi, Denizli'nin göğsüne isabet etti. Denizli kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, giysilerini çıkarıp Denizli'nin yarasına tampon yaptı. Denizli, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Atakan Denizli'nin vurulma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin'in ise tabancayla ateş açtığı görüldü. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin ise ayakkabısını fırlattığı ancak kurşundan kaçamadığı anlar da dikkati çekti.

'BABAMIN MEZARINA KÜFRETTİ'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada eşkalini belirlediği şüpheli Özgür Tekin'i, bir arkadaşının Yenibey Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli'nin, bir süre önce tıraş ederken tartıştığı arkadaşı Tekin'in babasına küfrettiği öne sürüldü. Tartışmanın ardından Tekin'in, Denizli'ye husumet beslediği ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, 'Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum diyen Özgür Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı
Kaynak: DHA

Denizli, Seyhan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BERBER ATAKAN'I, TIRAŞ OLURKEN ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BERBER ATAKAN'I, TIRAŞ OLURKEN ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika
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