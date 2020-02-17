Berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki berber dükkanına düzenlenen saldırıda pompalı tüfekle vurulan Hadi İncirligöz (32), hayatını kaybetti.

Berber dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki berber dükkanına düzenlenen saldırıda pompalı tüfekle vurulan Hadi İncirligöz (32), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille caddedeki berber dükkanına gelen kimliği belirsiz kişiler, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Saldırıda yeğenine ait berber dükkanın önünde oturan Hadi İncirligöz, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar, geldikleri otomobil ile kaçarken, yaralı İncirligöz ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan İncirligöz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:59 Kaynak: DHA
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