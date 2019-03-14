Son Dakika Haberleri: Berber Dükkanına Uyuşturucu Operasyonu

Berber Dükkanına Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Berber Dükkanına Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri berber dükkanında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak söz konusu yere operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 paket halinde 0,54 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

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