Berber Dükkanına Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri berber dükkanında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak söz konusu yere operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 paket halinde 0,54 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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