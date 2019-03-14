Berber Dükkanına Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri berber dükkanında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak söz konusu yere operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 paket halinde 0,54 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:33 Kaynak: İHA
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar
Samsun'da 2 Bin 300 Yıllık Kaya Mezarları Yoğun İlgi Görüyor
"Dur" İhtarına Uymayan Şahıs, Polislerin Üzerine Kimyon Atarak Kaçmaya Çalıştı
Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti