Berber dükkanındaki tartışma kanlı bitti - Son Dakika

Ağır yaralanan Osman A. çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerindeki berber dükkanında, dükkan sahibi Osman A. ile İsmail E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında İsmail E. yanındaki bıçakla Osman A.'yı bıçaklayarak kaçtı.

Kayseri 'de berber dükkanında iki kişi arasında çıkan tartışmada, dükkan sahibi bıçaklanarak ağır yaralandı.

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