Berber dükkanındaki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Antalya'da berber dükkanının üst katında çıkan yangın, apartman sakinlerini sokağa döktü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164 Sokak üzerindeki Süleyman Özdemir'e ait berber dükkanında saat 21.40 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada dükkanının önünde oturan Özdemir, dumanlar çıktığını görünce işyerine girerek yangını söndürmeye çalıştı, ancak başaramayınca sokağa çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Bina sakinleri işyerinden çıkan dumanlardan etkilenmemek için sokağa dökülürken, dumana maruz kalan Özdemir tedbir amaçlı ayran içti.

İlk belirlemelere göre elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangın sonrası, itfaiye ekipleri binada duman tahliye işlemi yaptı.

Dumanları fark edince yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığını belirten Süleyman Özdemir, "Yukarıya çıktığımda toz duman olmuştu. Biraz söndürmeye çalıştım ama sonra dışarıya çıktım. Tedbir amaçlı olarak ayran içiyorum" dedi. - ANTALYA