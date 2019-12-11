Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi (2) - Son Dakika

Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi (2)

6 saat önce

3 SAATİN SONUNDA AİLESİ İKNA ETTİKocaeli'nin Kandıra ilçesinde berber K.Ç.'nin dükkanını tüfekle basıp benzin döküp yakmakla tehdit eden Necmi D.'nin aile üyeleri dükkanın bulunduğu caddeye gelerek, Necmi D. ile görüşmek istedi.

Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi (2), System.String[]

3 SAATİN SONUNDA AİLESİ İKNA ETTİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde berber K.Ç.'nin dükkanını tüfekle basıp benzin döküp yakmakla tehdit eden Necmi D.'nin aile üyeleri dükkanın bulunduğu caddeye gelerek, Necmi D. ile görüşmek istedi. Polisin, ailenin Necmi D. ile görüşme isteğini kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Necmi D., yaklaşık 3 saat sonra elindeki tüfeği bırakarak dükkandan çıkıp polis ekiplerine teslim oldu. Ulaşıma kapatılan cadde üzerinde özel harekat polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına götürülen Necmi D., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kandıra, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:24 Kaynak: DHA
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