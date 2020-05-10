Berber dükkanının duvarını delip kuyumcu soyan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

- Berber dükkanının duvarını delip kuyumcu soyan hırsızlar yakalandı

KONYA - Konya'da berber dükkanının duvarını delerek kuyumcuya giren ve 200 bin liralık altın çalan 2 şüpheli, polis tarafından 100 güvenlik kamerası inceledikten sonra yakalandı.

Olay, Cuma günü saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A, dükkanından gelen alarmla iş yerine hırsızların girebileceği ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kuyumcunun yan tarafında bulunan kuaför dükkanının kapısını açık halde buldu. R.D.'ye ait olduğu öğrenilen iş yerine giren polis kuyumcunun bulunduğu taraftaki duvarın delik olduğunu ve 200 bin lira değerinde altının çalındığı belirledi. Hırsızlık olayının ardından kamera kayıtlarını izleyerek çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerinden kaçış istikametine göre yaklaşık 15 kilometre boyunca 100 tane güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerin analiz edilmesinin ardından şüphelilerin motosikletle Selçuklu ilçesi Yazır TOKİ konutlarına kaçtıklarını saptadı. TOKİ konutlarında oturan ve daha önceden hırsızlık suçundan işlem yapılan R.U. ile K.O. çalmış oldukları ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. 3 suç kaydı bulunan R.U. ve 2 suç kaydı bulunan K.O.'nun ifadelerinde, hırsızlık olayını kabul ederek maddi sıkıntılardan dolayı yaptıklarını söylediği öğrenildi.