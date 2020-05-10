Son Dakika › 3. Sayfa › Berber dükkanının duvarını delip kuyumcu soyan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Berber dükkanının duvarını delip kuyumcu soyan hırsızlar yakalandı
6 saat önce
- Berber dükkanının duvarını delip kuyumcu soyan hırsızlar yakalandı Konya'da berber dükkanının duvarını delerek kuyumcuya giren ve 200 bin liralık altın çalan 2 şüpheli, polis tarafından 100 güvenlik kamerası inceledikten sonra yakalandı.
- Berber dükkanının duvarını delip kuyumcu soyan hırsızlar yakalandı
KONYA - Konya'da berber dükkanının duvarını delerek kuyumcuya giren ve 200 bin liralık altın çalan 2 şüpheli, polis tarafından 100 güvenlik kamerası inceledikten sonra yakalandı.
Olay, Cuma günü saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A, dükkanından gelen alarmla iş yerine hırsızların girebileceği ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kuyumcunun yan tarafında bulunan kuaför dükkanının kapısını açık halde buldu. R.D.'ye ait olduğu öğrenilen iş yerine giren polis kuyumcunun bulunduğu taraftaki duvarın delik olduğunu ve 200 bin lira değerinde altının çalındığı belirledi. Hırsızlık olayının ardından kamera kayıtlarını izleyerek çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerinden kaçış istikametine göre yaklaşık 15 kilometre boyunca 100 tane güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerin analiz edilmesinin ardından şüphelilerin motosikletle Selçuklu ilçesi Yazır TOKİ konutlarına kaçtıklarını saptadı. TOKİ konutlarında oturan ve daha önceden hırsızlık suçundan işlem yapılan R.U. ile K.O. çalmış oldukları ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. 3 suç kaydı bulunan R.U. ve 2 suç kaydı bulunan K.O.'nun ifadelerinde, hırsızlık olayını kabul ederek maddi sıkıntılardan dolayı yaptıklarını söylediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 08:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi