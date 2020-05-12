Berber esnafı pandemi süreci sonrası pazar günleri tatil yapmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berber esnafı pandemi süreci sonrası pazar günleri tatil yapmak istiyor - Son Dakika

Berber esnafı pandemi süreci sonrası pazar günleri tatil yapmak istiyor

6 saat önce

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Bizim amacımız ve gayemiz meslektaşlarımızın hepsinin pazar günleri ailelerine zaman ayırması. Mesai saatleri uzun olan bir mesleğin çalışanlarıyız. Bu yüzden ailemize yeteri kadar vakit ayıramıyoruz.

Berber esnafı pandemi süreci sonrası pazar günleri tatil yapmak istiyor, System.String[]

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Bizim amacımız ve gayemiz meslektaşlarımızın hepsinin pazar günleri ailelerine zaman ayırması. Mesai saatleri uzun olan bir mesleğin çalışanlarıyız. Bu yüzden ailemize yeteri kadar vakit ayıramıyoruz. Berberlerin mutlaka haftada bir gün dinlenmesi gerekiyor. Bunun da pazar günü doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tüm ailenin birlikte evde olduğu gün pazar günü" dedi.


Covid-19 önlemleri kapsamında kapatılan kuaför ve berberler, 51 gün sonra 11 Mayıs Pazartesi günü açıldı. Müşterileri hijyen kurallarına uygun olarak karşılayan berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı, randevulu olarak çalışma sistemine geçti. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, uzun süre sonra ilk kez dün kepenk açan berberlerin çok mutlu olduklarını ifade ederek, berber esnafının uzun süre sonra evlerine yüzleri gülerek gittiğinin altını çizdi. Covid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Türkiye'de 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının berber ve kuaför esnafı için güzel bir fırsat olduğuna değinen Kara, pandemi süreci sonrasında da berberlerin pazar günleri kapalı kalmasını istediklerini aktardı. Pandemi sürecinde ailelerine vakit ayırdıklarını belirten Kara, "Biz berberler olarak Ankara'da yüzde 80'lik başarı oranıyla pazar günleri kapalı oluyoruz. Bizim amacımız ve gayemiz meslektaşlarımızın hepsinin pazar günleri ailelerine zaman ayırması. Mesai saatleri uzun olan bir mesleğin çalışanlarıyız. Bu yüzden ailemize yeteri kadar vakit ayıramıyoruz. Bu pandemi dönemi bize, bizim de bir ailemiz olduğunu öğretti. Bu süreçte çocuklarımızla kahvaltı yaptık, evde çocuklarımızla paylaşımda bulunduk. Covid-19 salgını döneminde çok sayıda üyemizden, 'Başkanım, aslında Covid-19 salgını ile dükkanlarımızın kapanmasıyla birlikte ailemizin, çocuğumuzun farkına vardık. Onların uyandığını, uyuduğu vakti gördük. Bizler çalışırken sabah dükkana gitmek için sabah erken çıkıyorduk, çocuğumuz uyuyor oluyordu. Akşam eve geldiğimizde de saat geç olduğu için yine çocuğumuz uyuyor oluyordu' diye telefonlar aldım. Berberlerin mutlaka haftada bir gün dinlenmesi gerekiyor. Bunun da pazar günü doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tüm ailenin birlikte evde olduğu gün pazar günü" diye konuştu.


"Pandemi dönemi sonrası da inşallah tüm berberler bir gün boyunca kapalı olur"


Pazar günleri tüm berberlerin kapalı olmasına dair taleplerini bugün itibarıyla ilgili bakanlıklara ileteceklerini vurgulayan Kara, "Çoğu meslektaşımız da dükkanlarında tek çalışıyor. Bizler makine değiliz. Bir gün istirahat etme hakkımız var. Bunda yasal bir sıkıntı yok; isteyen esnaf dükkanını kapatıyor, isteyen de açık tutuyor. Burada aslında başka bir sorun oluşuyor. 'Başkanım, ben kapatıyorum. Çocuğuma vakit ayırmak istiyorum. Ama yan apartmandaki berber açık. Benim müşterim oraya gidiyor ya da müşterim bana, paraya doydun mu, diyor.' Biz de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Pandemi döneminde hafta sonları belirli kısıtlamalar var. Ne güzel oldu, herkes evde. İnşallah pandemi dönemini hızlı bir şekilde atlatırız ama pandemi bittikten sonra da berberlerimizin bir gün boyunca kapalı kalması çok güzel olur. Biz de cumartesi günü dükkanlarımızı dezenfekte edip, dinlenip pazartesi günü daha motive bir şekilde iş başı yapacağız. Türkiye'deki yüzde 99 berberin isteği de bu. Ankaramız da bunu istiyor. Biz Ankara'daki berberlerin temsilcisi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına talebimizi bugün itibarıyla göndereceğiz" ifadelerini kullandı.


"Bizlere verilen fırsatı iyi kullanmamız lazım"


Kuaför, berber ve güzellik salonlarının açılış ve kapanış saatlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede net bir şekilde ifade edildiğine değinen Kara, bu saatlere tüm esnafın uyması gerektiğini söyledi. Kara, akşam saat 21.00 sonrası açık olan berber esnafının da ceza alabileceğini ifade ederek, "Açık ve net olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelge var. Bu genelgede çalışma saatleri olarak sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında berberlerin faaliyet gösterebileceği söyleniyor. Berberlerin aslında saat 21.00 olmadan dükkanlarını kapatması lazım. Covid-19 tedbirlerine berberlerin uyması gerekiyor. Bizlere şu an bir fırsat verildi. Bu fırsatı iyi kullanmamız lazım. Saat 21.00'den sonra açık olan meslektaşlarım İçişleri Bakanlığının verdiği kararı yerine getirmiyor. Bu berberlerle ilgili şikayet olduğu zaman ya da polis ve zabıtanın gördüğü anda cezai işlem uygulanıyor. Bu da yetmiyor idari işlem de uygulanabiliyor. Böyle bir şeye imkan vermemek için Bakanlığımızın aldığı karara lütfen hepimiz uyalım. Zaten 12 saat çalışıyoruz" dedi.


"Yıl başında yapılan fiyat tarifesi üzerinden devam ediyoruz"


Hijyen kuralları doğrultusunda kullanılmaya başlayan tek kullanımlık ürünlerin tıraş ücretlerine yansımasının ihtimal dahi olmadığını belirten Kara, "Biz, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak her yıl düzenli bir fiyat artışı yapıyoruz. Yönetim olarak alınan kararı üst birliğimiz olan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine gönderiyoruz. Onlar da valiliğe gönderiyorlar, onay geldikten sonra yürürlüğe giriyor. Biz bu sene de yıl başında bir fiyat artışı yaptık. Bu fiyatlar üzerinden devam ediyoruz. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere bir fiyat tarifesi aldık. Bizim bu tarifenin üzerine çıkma ihtimalimiz yok. Mesleğimizi ve sanatımızı iyi yapalım. Ayakta kalmak için, rahat yaşamak için bu tarifeye uymalıyız. Tarifenin üstünde farklı para alınıyorsa cezai işlem gerektiriyor. Cumhurbaşkanımızın berberleri açma kararından sonra malzemelerde bir yoğunluk ve fiyat artışı yaşandı. Ama biz bunu fiyatlarımıza yansıtmadık. Bizim saç tıraşlarımızda uyguladığımız fiyatlar; birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak adlandırılıyor. Bu sınıflar ruhsatlandırmaya göre değişiyor. Belediyenin bir sınıflandırması var. Belediye ruhsat alan berberimize hangi ruhsatı verdiyse biz de tarifemizi ona göre veriyoruz. Üçüncü sınıf saç kesimimizin ücreti 30 TL. Tarife üzerine çıkanlar varsa müşterilerimiz odamıza müracaat edebilirler, biz de gerekeni yaparız" dedi.


"Emeğin pazarlığı olmaz"


1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla geçerli olan fiyat tarifesine tüm berber esnafının uyması gerektiğini söyleyen Kara, salgın sürecinde berber, kuaför ve güzellik salonu esnafının değerinin daha iyi anlaşıldığını aktardı. Kara, "Emeğin pazarlığı olmaz. Aslında insanların tıraş olması bir mutluluk. İnsanlar en güzel kıyafetlerini giydiği anda saçları güzel değilse mutsuz olurlar. Ama saçları güzelse, düzenliyse en kötü kıyafetle bile mutlu olurlar. Bizler karşılıklı hizmetimizi yapacağız. Bayram öncesi berberin açılması insanlarımıza da moral oldu. 'İyi ki siz varsınız' diyorlar" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:04 Kaynak: İHA


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