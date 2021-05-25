Berber esnafına Melikgazi desteği - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, korona virüs nedeniyle ekonomik ve sosyal olarak mağdur olan berber ve kuaför esnafına yapılacak protokol ile destek olacaklarını söyledi.

Berberler Odası ile yapılacak protokol ile berberler esnafına destek olunacağı gibi aynı zamanda sosyal belediyecilik ilkesi ile vatandaşlara hizmet verileceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Korona virüs salgını önleme tedbirleri çerçevesinde belirli kısıtlamalar ve tam kapanma ile çalışamayan berber esnafımızın bu mağduriyetine destek olmak istedik. Bu desteği yaparken de aynı zamanda sosyal belediyecilik ilkesi içerisinde belediyemizden yardım alan dar gelirli ailelerin saç tıraşı ihtiyaçlarını da yerine getireceğiz." dedi.

Hem berberler esnafına destek olunacağını hem de dar gelirli olup belediyeden yardım alan ailelere hizmet vererek sosyal sorumluluk hizmetini yerine getireceklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Berberler ve kuaförler esnafların işyerlerini düzenli olarak dezenfekte ettiklerini sözlerine ekledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkür eden berberler esnafı ise, "Pandemi döneminde bizlere her zaman destek olan ve düzenli olarak işyerlerimizi dezenfekte ettikleri için çok teşekkür ediyoruz." dedi - KAYSERİ