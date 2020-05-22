Berber kalfası, 4 saatlik izninde çalışmaya gitti - Son Dakika

Berber kalfası, 4 saatlik izninde çalışmaya gitti

BİNGÖL - Bingöl'de berber kalfası, 4 saatlik sokağa çıkma izninde arkadaşlarının çağırmasına rağmen ustasına yardıma gitti.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 20 yaş altı gençler, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıktı.Bingöl'de de kısıtlamanın kaldırılmasıyla gençler tedbirlere uyarak sokaklara çıkarken, merkez İnönü Mahallesi'nde berberde kalfalık yapan 19 yaşındaki Azad Gökmen, bayram öncesi ustasına yardıma koştu.Arkadaşlarının gezme teklifini kabul etmeyip, 4 saatlik izinde ustasına yardıma geldiğini belirten Gökmen, aynı zamanda bayram harçlığını çıkaracağını aktardı.

2 yıldır kuaförde çalıştığını anımsatan Azad Gökmen, "Malum bu hastalıktan dolayı yasak var dışarı çıkamıyoruz. Bugün yasağımız kalktı, 4 saatlik iznimiz var. Arkadaşlarımız gezelim dedi ama ben gitmedim. Ustamın yanına çalışmaya geldim. Yine bu süreç içinde cep harçlığımı da çıkarıyorum. Ondan sonra evime geri dönüyorum" dedi.

Evde kaldığı zamanlarda da film izleyip kitap okuduğunu aktaran Gökmen,izinli olduğunda iş yerine geldiğini kaydetti.