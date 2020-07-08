Berber kalfası iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı (2) - Son Dakika

Adana'da bir berber kalfası, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir berberde kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga, henüz kimliği belirlenemeyen zanlı tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu.

Saldırıda ağır yaralanan Kıyga, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kalfayı vuran şüphelinin, dün tıraş ettiği müşterilerinden biri olduğu ileri sürüldü.

Olay yerine gelen yaralının yakınları fenalaştı.