Berber kalfasının vurulma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Güney T.'nin, bir gün önce tıraş olduğu berber kalfası Aytekin Kıyga'yı tabancayla başından vurarak öldürdüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak'taki berber dükkanında kalfa olarak çalışan Aytekin Kıyga, iş yerine gelen, olaydan bir gün önce tıraş ettiği Güney T. tarafından tabancayla başından ve göğsünden vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Kıyga, saldırıdan saatler sonra yaşamını yitirdi.
Emniyete götürülen Güney T.'nin sorgusunda, "Mesut T., bana Aytekin'den alacağı olduğunu söyleyip, onu ayaklarından vurup korkutmamı istedi. Ben o anda paniğe kapılıp başına ve göğsüne sıktım. İkisinin arasındaki konunun ne olduğunu bilmiyorum" dediği öne sürüldü. Bu ifade üzerine gözaltına alınan Mesut T. ise suçlamaları kabul etmeyip, Güney T. ile Aytekin Kıyga'yı tanımadığını söyledi. Şüphelilerden Güney T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mesut T. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.