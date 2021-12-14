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Berber koltuğunda kalp krizi geçirdi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Berber koltuğunda kalp krizi geçirdi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada

14.12.2021 11:05

Adana'da tıraş olmak için berbere giden Ömer Kaya isimli genç, berber koltuğuna oturduktan bir süre sonra kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi berberdekiler tarafından yapılan genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Seyhan ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'nde geçen Cuma günü Ömer Kaya (22), tıraş olmak için Ercan Ocaklı'nın (29) berber dükkanına gitti. Kaya, tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçirdi. Ocaklı ve çalışanların ilk müdahalesinin ardından Ömer Kaya olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer Kaya, yaş pasta alarak Ercan Ocaklı'nın dükkanına geldi ve teşekkür etti.

"KALP KRİZİ OLDUĞUNU ANLADIM"

Ömer Kaya'nın sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken Ercan Ocaklı, "Arkadaşlar bana seslendiğinde uzaktan bakınca Ömer'in düştüğünü gördüm. Tepkilerine bakınca kalp krizi olduğunu anladım. İlk müdahalenin ardından ambulans geldi. Şuan Ömer'in durumu iyi. Geçen gün de geldi pasta getirdi teşekkür için. Durumu iyi. İster istemez insan panik yapıyor, korku yaşıyor. Ancak bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Panik yapmak kötü sonuçlar ortaya çıkarır" ifadelerini kullandı.

Kalp Krizi, Ömer Kaya, Seyhan, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Berber koltuğunda kalp krizi geçirdi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berber koltuğunda kalp krizi geçirdi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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