Berber koltuğunda öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- Berber koltuğunda öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı

"Yasin nereye gittin" feryadıyla cenazeyi teslim aldılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yasin Demir'in ailesine teslim edilen cenazesi defnedildi. Cenazenin Adli Tıp Kurumundan çıkarıldığı esnada yakınlarının "Yasin nereye gittin" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde Şehit Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde bulunan bir berberde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, fabrika işçisi Mehmet Demir arkadaşı Muhammet Can ile birlikte berbere tıraş olmaya geldi. 25 yaşındaki Demir berber koltuğuna oturduğu sırada dükkana giren silahlı bir kişi tabancasıyla 2 arkadaşın üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, hastanede hayatını kaybederken Can ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"Yasin nereye gittin" diyerek feryat ettiler

Demir'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçiren yakınları "Yasin nereye gittin" diyerek feryat etti. Aileye teslim edilen cenaze Yeşilkent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

Saldırıda yaralanan Muhammet Can'ın ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.