Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmasına karar verdi.

Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı, koronanirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir almaya devam ediyor. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonunda 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, güzellik salonu-merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak. Söz konusu iş yerlerinin, koronavirüs salgınının yayılımını artırmada risk teşkil ettiğine işaret edildi.

Bakanlık, tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması-uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

İçişleri Bakanlığı, daha önce de vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler göndermişti.

ANKARA, -


Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:57 Kaynak: DHA

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