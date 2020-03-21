Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması - Son Dakika

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağı yönündeki genelgesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki iş yerlerine tebliğ edildi.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması, System.String[]

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağı yönündeki genelgesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki iş yerlerine tebliğ edildi.

Genelge, ilçede hizmet veren 45 berber ve 25 kuaföre, Berberler Odası Başkanı Hasan Aydın ile Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Kepir tarafından sözlü olarak iletildi.

Bazı vatandaşların berber ve kuaförlere gittiği görülürken, "kız isteme"ye gideceğini belirten Mehmet Yılmaz, genelge nedeniyle berbere bir hafta önceden gelerek tıraş olduğunu anlattı.

Gazetecilere konuşan Berberler Odası Başkanı Aydın, ikinci bir emre kadar saat 18.00'den sonra faaliyetlerin durdurulduğunu, kurallara uymayanlar için cezai işlem uygulanacağının belirtti.

Kuaförler Odası Başkanı Kepir ise ikinci bir emre kadar meslektaşlarının iş yerlerini kapatacağını kaydetti.

Berber Tolga Özer, uygulamayı yerinde bulduklarını belirterek, virüsün en fazla yayılabileceği alanlardan en önemlisinin berberler olduğunu söyledi.

Özer, hem müşteriler için, hem de kendilerinin sağlığı açısından uygulamayı desteklerini ifade etti.

Gaziantep, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:08 Kaynak: AA

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