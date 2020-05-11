Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyetlerine başladı.

Sivas'ta sabah saat 09.00'da dükkanlarını açan berber ve kuaförler, ilk müşterilerini kabul etti.

Belirlenen hijyen koşullarını yerine getiren berberler, randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor.

Berber, kuaför ve güzellik salonları çalışanlarının maske kullandıkları görülürken, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkardı.

İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmediği de görüldü.

Kuaför Kemal Dayı, AA muhabirine, uzun bir aradan sonra iş yerini tekrar faaliyete açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tıraş esnasında belirlenen tüm hijyen şartlarını yerine getirdiklerini aktaran Dayı, randevu usulüyle müşteri kabul ettiklerini belirtti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de berber ve kuaförler, sabah 09.00'da iş yerlerini besmeleyle açtı.

Alınan tedbirleri yerine getiren işletmeler, önceden randevu alan ilk müşterilerini tıraş etmeye başladı.

Sosyal mesafe kuralına uyulan iş yerlerinde çalışanların da maske ve eldiven taktığı görüldü.

İş yeri sahibi Dursun Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay sonra tekrar iş yerlerini açtıklarını söyledi.

Tedbirler doğrultusunda randevulu sistemle çalıştıklarını dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Yeni getirilen kurallara da uyuyoruz. Personel sayısını dönüşümlü yapmaya başladık. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Müşterilerin randevu ile gelmesine özen gösteriyoruz. İçeride müşteri bekletmemeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte elimizden gelen titizlikle devam edeceğiz. Umarım bu süreci hep birlikte el birliğiyle atlatırız."

- Yozgat

Yozgat'ta berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra iş yerlerini açarak hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Randevu sistemiyle çalışan berber ve kuaförler ilk müşterilerini tıraş etti.

Berber İbrahim Selvi, 50 gün sonra iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Saat 09.00 itibarıyla işimize başladık, müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

Veli Aydoğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Uzun süre iş yerimiz kapalıydı, mağdur olduk. Bugün çok şükür işimize başladık." diye konuştu.

Müşterilerden Muhammet Fatih Akova ise uzun zamandır saç tıraşı olamadığını, berberlerin açılmasına çok sevindiğini belirtti.

Niğde

Niğde'de saat 09.00'da iş başı yapan berber ve kuaförler, gerekli tedbirlerin ardından müşteri kabul etmeye başladı.

Randevu sistemine göre müşteri kabul edilen iş yerlerinde yoğunluk oluşmadı.



Berber Ali Teke, rahat bir nefes alacaklarını belirterek, saat başı müşteri kabul ettiklerini ve randevu sistemiyle çalıştıklarını anlattı.

Hijyen kurallarına dikkat ederek iş başı yaptıklarını anlatan berber Ömer Uzuntaş ise havluların tek kullanımlık olduğunu, dezenfektan, maske, eldiven kullanarak çalıştıklarını kaydetti.