Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Nevşehir, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyetlerine başladı.

Nevşehir'de kentteki bir berber salonunun işletmecileri Ömer Aranmış ve Fatih Bozulmaz, iş yerini açtıktan sonra maske, eldiven ve koruyucu yüz siperliklerini takıp, makas ve tarakla çiftetelli oynayarak hizmete başlamanın sevincini yaşadı.



Müşterileri, iş yerine ateşlerini ölçerek alan Aranmış ve Bozulmaz, kişiye özel malzemeler kullandı.

Aranmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete geçebilmenin kendileri için önemli bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.



Gerekli tüm tedbirleri alarak hizmet sunmaya başladıklarını aktaran Aranmış, "Düğünlerde nasıl ki çiftetelli oynanırsa biz de bugün makas-tarak oynayarak müşterileri karşıladık. Tek kullanımlık önlük başta olmak üzere malzemelerimizin tamamının hijyenik olmasına dikkat ediyoruz. Ümit ediyorum bu salgın süreci bir an önce sona erer." dedi.



Bozulmaz ise iş yerinin ve kullanılan tüm malzemelerin dezenfekte edildiğini, gerekli tedbirleri aldıktan sonra müşterilerini randevu sistemiyle kabul ettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan Önder Berk de önceden randevu alarak geldiği berber salonunda hijyen kurallarına riayet ediliyor olmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.



Kayseri

Kayseri'de yeniden hizmete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hizmet veriliyor.

İşletme sahibi Serkan Arpalı, uzun süre sonra yeniden iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Arpalı, "Birçok ürünümüz tek kullanımlık. Müşterilerimizin ateşlerini ölçüp öyle içeri alıyoruz. Dükkanımızı dezenfekte edip hizmete hazır hale getirdik." dedi.

Arpalı, kapasitelerinin yarısı kadar müşteri kabul edebildiklerini ve randevulu sistemle müşteri aldıklarını ifade etti.

Kırşehir

Kırşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş başı yapmadan önce kuaförler, berberler ve güzellik merkezlerini dezenfekte etti.



Kent merkezindeki birçok kuaför de gerekli temizlik ve dezenfekte işleminin ardından iş yerini açtı.

Medrese Mahallesi'nde kuaför salonu işleten Erdinç Arar, siperlikli maskelerini temin ederek, devletin belirlediği kurallar çerçevesinde, randevu sistemiyle çalışmalarına başladıklarını kaydetti.