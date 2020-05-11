Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Kayseri'de yeniden hizmete başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek hizmet veriliyor.

İşletme sahibi Serkan Arpalı, uzun süre sonra yeniden iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Arpalı, "Birçok ürünümüz tek kullanımlık. Müşterilerimizin ateşlerini ölçüp öyle içeri alıyoruz. Dükkanımızı dezenfekte edip hizmete hazır hale getirdik." dedi.

Arpalı, kapasitelerinin yarısı kadar müşteri kabul edebildiklerini ve randevulu sistemle müşteri aldıklarını ifade etti.