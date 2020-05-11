Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Müşterinin maske ve gerekli tedbirlerle işyeri alınması

Kullanılan makas tarak ve diğer aletlerin dezenfeksiyonu

Müşterinin kurallar çerçevesinde tıraş olması

İşyeri sahibi Zafer Taş açıklama

Müşterilerden Semih Peker açıklama

Müşteri Ömer Oktay açıklama Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

ERZİNCAN - Erzincan'da yaklaşık 50 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici süre ile kapanan berber ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle iş yerlerini açarak hizmet vermeye başladı.