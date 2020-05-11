Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Müşterinin maske ve gerekli tedbirlerle işyeri alınması
Kullanılan makas tarak ve diğer aletlerin dezenfeksiyonu
Müşterinin kurallar çerçevesinde tıraş olması
İşyeri sahibi Zafer Taş açıklama
Müşterilerden Semih Peker açıklama
Müşteri Ömer Oktay açıklama Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
ERZİNCAN - Erzincan'da yaklaşık 50 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici süre ile kapanan berber ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle iş yerlerini açarak hizmet vermeye başladı.