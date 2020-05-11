Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - Son Dakika
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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
6 saat önce
Berberin saç tıraşı yapması Berber Adem Doğan'ın konuşması IĞDIR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce faaliyetlerine ara verilen berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden müşteri kabul etmeye başladı.
Berberin saç tıraşı yapması
Berber Adem Doğan'ın konuşması IĞDIR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce faaliyetlerine ara verilen berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden müşteri kabul etmeye başladı.
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11.05.2020 21:21:04. #1.13#
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