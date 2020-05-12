Berber, kuaför ve güzellik salonlarına ücretsiz maske - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve alınan kararla tekrar çalışmaya başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında maske dağıtarak esnafa ve vatandaşlara uyulması gereken sosyal mesafe ile dezenfekte kurallarını hatırlattı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam eden büyükşehir belediyesi, ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor. 1 milyon adet maskeyi ramazan bayramı öncesi vatandaşlara ulaştırmayı hedefleyen büyükşehir belediyesi bu kapsamda hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında iş başı yapan esnafa zabıta daire başkanlığı ekiplerince maske dağıtımı yaptı. İşyerlerinde hijyen ve sosyal mesafe denetimi de yapan büyükşehir belediyesi, bu süreçte vatandaşların hassas davranarak randevu ile gitmelerini belirtti.



Gerekli tedbirleri alan işletmeciler ise maske dağıtımı yapan büyükşehir belediye yetkililerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA