Berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak Nusaybin ilçesindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Nusaybin İlaçlama Birimi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kapalı olan ve salgın ile mücadele kapsamında açıklanan normalleşme takvimine göre 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Temizlik ve hijyen konusunda iş yerleri sahiplerine gerekli bilgileri veren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, berber ve güzellik salonlarının dezenfekte ihtiyacı duydukları anda mutlaka kendileriyle irtibata geçmelerini istedi.

Alınan önlemler kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.