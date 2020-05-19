Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi - Son Dakika

Adıyaman'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kentte faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileriyle çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süreliğine ara veren ve 11 Mayıs'ta yeniden müşteri kabul etmeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar, periyotlar halinde koronavirüs testinden geçmeye başladı.

Sosyal mesafeyi koruyarak Adıyaman 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde sıraya giren berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanları testten geçti.

Berber Abuzer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın kendileri ve müşterilerinin açısından oldukça güzel olduğu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Demir, testlerin sürekli olmasını istediklerini kaydetti.