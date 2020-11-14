Berber pazar günü çalışmak için yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika

Karabük'teki bir berber pazar günü çalışmak için yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.

100. Yıl Mahallesi'nde Karabük Belediyesine ait alışveriş merkezinde berber dükkanı işleten Yusuf Aldemir hakkında zabıta ekipleri pazar günü iş yerini açtığı gerekçesiyle tutanak tuttu.

İş yerine 1550 lira para ceza kesilen Aldemir, durumu yargıya taşıdı.

Mahkeme, berber salonlarının pazar günleri çalışmasını engelleyen düzenlemenin hukuka uygun bulunmadığı sonucuna vararak, cezanın kaldırılmasına karar verdi.

Aldemir, gazetecilere, geçen yıl eylül ayında berber dükkanını açtığını söyledi.

Pazar günü çalışırken şikayet üzerine zabıta ekiplerinin geldiğini belirten Aldemir, "Zabıta ekipleri tutanak tuttu. Bana 1550 lira ceza kesildi. Ben de hakkımı mahkemede aradım. Davanın sonuçlanması pandemi nedeniyle 10 ayı buldu. Mahkemeyi kazandım. Artık pazar günleri çalışabileceğim." diye konuştu.