Berber dükkanı önünde otururken vuruldu; kimin ateş ettiği araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Berber dükkanı önünde otururken vuruldu; kimin ateş ettiği araştırılıyor

20.07.2022 15:47

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önündeki bankta oturan Mehmet Özcan (62), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önündeki bankta oturan Mehmet Özcan (62), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Özcan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İlçede bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi Mehmet Özcan, sohbet etmek için berber dükkanına uğradı. Dükkan önündeki bankta oturup çay içtiği sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Mehmet Özcan'a tüfekle ateş açıldı. Özcan, sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı.Silah sesini duyup Özcan'ın yere yığıldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özcan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, durumu ağır olan Özcan'ı yaralayıp kaçan kişi veya kişiler aranıyor.


YORUMLAR
500
Kızılay'dan vatandaşlara kan bağış çağrısı Kızılay'dan vatandaşlara kan bağış çağrısı Antalya'da keçiboynuzu hırsızlığı şüphelileri yakalandı Antalya'da keçiboynuzu hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Mehmet Özcan, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berber dükkanı önünde otururken vuruldu; kimin ateş ettiği araştırılıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:12 Sonuçlar belli oldu! Türkiye'de taraftarlar futbolu Twitter'den takip ediyor
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: Berber dükkanı önünde otururken vuruldu; kimin ateş ettiği araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement