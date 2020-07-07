Berber salonunda antika eşyaları sergiliyor - Son Dakika

Berber salonunda antika eşyaları sergiliyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 18 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (32), tarihe olan merakını iş yerine taşıdı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 18 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (32), tarihe olan merakını iş yerine taşıdı. Tiriç, berber dükkanında 1940 yılından önce kullanılan tıraş malzemeleri başta olmak üzere, tedavülden kalkan para ve eski radyoları sergiliyor.

Ula'nın sakin şehir unvanlı mahallesi Akyaka'da berberlik yapan ve mesleğe başladığı günden beri antika eşyalara meraklı olan 1 çocuk babası Ali Tiriç, iş yerini müzeye çevirdi. Cumhuriyet Caddesi'nde mesleğini sürdüren Tiriç, müşterilerine elektronik aletlerin yanı sıra, eski berber malzemelerinin bulunduğu nostaljik dükkanda tıraş olma imkanı sunuyor.

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Tiriç, meslek hayatında hijyene önem veren birisi olduğunu belirtip, "Akyada'da 2010 yılında iş yerimi açtığım zaman ustam, antika radyo hediye etti. Daha sonra eski berber malzemeleri toplamaya başladım. İçlerinde ustura, sabun tası, el makinesi, kömürlü ütü, enjektör, fotoğraf makineleri, diş çekim pensesi, saç yıkama taşı bulunuyor. Müşterilerim vitrindeki ürünleri görünce hediyeler getirmeye başladı. Onların isimlerini levhaya yazdırarak duvara astım" dedi.

TEDAVÜDEN KALKAN KAĞIT PARALAR DA VAR

İş yerinde tedavülden kalkan kağıt Türk paralarının da bulunduğunu belirten berber Ali Tiriç, "Kağıt para koleksiyonuna hobi olarak başladım. Camekan içinde kağıt eski paraları gören vatandaşlar, kendi ellerindekileri getirmeye başladı. Paraların üzerinde kimin tarafından verildi ise onun ismi yazılı. Tedavülden kalkmış bin lira da var, 10 milyon lira da var. Bunun yanında gelen yabancı müşteriler de ellerindeki paralardan bırakıyor. Bugün kullanılmayan, fakat çok değerli olduğunu bildiğim radyolar da var" diye konuştu.

Tiriç, vitrindeki antikaları görüp, merak eden yerli ve yabancı turistlerin iş yerini ziyarete geldiğini, satın almak isteyenlere ise hayır cevabı verdiğini söyledi.

Müşterilerden Levent Çınar ise, "Ali Bey'in antika tutkunu olduğunu öğrendiğim zaman kendisini iş yerinde ziyaret ettim. Vitrini çok hoştu. Arkadaşlık kurdum ve o günden sonra burada tıraş oluyorum. Kendisini de antika bir fotoğraf makinesi hediye ettim" dedi.


Cumhuriyet Caddesi, Akyaka, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Berber salonunda antika eşyaları sergiliyor - Son Dakika
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