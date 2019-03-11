Son Dakika Haberleri: Berber Salonunu Müzeye Çevirdi

Berber Salonunu Müzeye Çevirdi

11 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent (Cittaslow) ünvanlı Akyaka Mahallesinde 18 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç, topladığı antika eşyaları iş yerinde sergiliyor.

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Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent (Cittaslow) ünvanlı Akyaka Mahallesinde 18 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç, topladığı antika eşyaları iş yerinde sergiliyor.

Mesleğe başladığı günden bugüne antika eşyalara merak saran Tiriç, bulduğu tarihi eşyaları satın alarak iş yerini adeta müzeye çevirdi.

Akyaka'da Cumhuriyet Caddesi'nde mesleğini sürdüren Ali Tiriç, müşterilerine elektronik aletlerin yanı sıra, eski berber aletleriyle de tıraş olma imkanı sunuyor.

Turistlerin iş yerine geldiklerinde şaşırdıklarını belirten Berber Tiriç, aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin sergilenen eski eşyaları satın almak için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Tiriç, "Sergilenen eski tıraş malzemeleri arasında ustura, makas, el makinesi, saç yıkama tası, süngü, Devlet Demir Yolları'nın ambleminin bulunduğu antika kol saati kutusu ile birlikte enjektör, pirinç koku şişesi ve diş çekim pensesi var. Berberler geçmişte hem diş çekimi, hem de iğne yapıyormuş. Bu malzemeler de iş yerimde sergileniyor. Tarihi değeri olan eşyaları toplamaya ve iş yerimde sergilemeye devam edeceğim" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:57 Kaynak: İHA

Yaşam
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