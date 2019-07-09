Son Dakika Haberleri: Berber, tartıştığı Afgan'ı tüfekle yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Berber, tartıştığı Afgan'ı tüfekle yaraladı

32 dakika önce

ELAZIĞ'da, berber Ahmet C., tartıştığı Afganistan uyruklu kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Berber, tartıştığı Afgan'ı tüfekle yaraladı, System.String[]


ELAZIĞ'da, berber Ahmet C., tartıştığı Afganistan uyruklu kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Ahmet C. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sakin Sokak'taki iş yerinde berber Ahmet C. ile Afganistan uyruklu ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ahmet C., av tüfeğiyle Afgan kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Afgan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Afgan, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Ahmet C.'yi gözaltına aldı.

- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:50 Kaynak: DHA
Afganistan, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüfekle şaka ölümle bitti İş yeri sahibi, dükkanına gelen hırsızı, "Yemek ısmarlayayım" diyerek vazgeçirdi Boşanma aşamasındaki eşine penceren kurşun yağdırdı Seyidoğlu'dan Seydioğlu'na 'taklit' davası: Markamıza tecavüz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 09:23:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berber, tartıştığı Afgan'ı tüfekle yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]